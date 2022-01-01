Direktori Perusahaan
League
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda

League Gaji

Rentang gaji League berkisar dari $68,665 dalam total kompensasi tahunan untuk Pengembangan Bisnis di ujung bawah hingga $150,750 untuk Analis Keamanan Siber di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari League. Terakhir diperbarui: 8/12/2025

$160K

Dapatkan Bayaran, Bukan Dipermainkan

Kami telah menegosiasikan ribuan penawaran dan secara teratur mencapai kenaikan $30 ribu+ (kadang $300 ribu+).Dapatkan gaji Anda dinegosiasikan atau resume Anda ditinjau oleh para ahli nyata - perekrut yang melakukannya setiap hari.

Insinyur Perangkat Lunak
E3 $80.8K
E4 $147K
E5 $146K

Insinyur Perangkat Lunak Backend

Manajer Produk
Median $120K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
Median $150K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Pengembangan Bisnis
$68.7K
Penulis Iklan
$70.9K
Hukum
$144K
Desainer Produk
$116K
Analis Keamanan Siber
$151K
Jabatan Anda hilang?

Cari semua gaji di halaman kompensasi atau tambahkan gaji Anda untuk membantu membuka halaman.


FAQ

The highest paying role reported at League is Analis Keamanan Siber at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $150,750. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at League is $132,102.

Pekerjaan Unggulan

    Tidak ada pekerjaan unggulan ditemukan untuk League

Perusahaan Terkait

  • TechSmith
  • HealthVerity
  • Calendly
  • ATPCO
  • Travelport
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Daya Lain