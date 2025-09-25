Direktori Perusahaan
LayerZero Labs
LayerZero Labs Insinyur Perangkat Lunak Gaji

Paket kompensasi Insinyur Perangkat Lunak median in Canada di LayerZero Labs total CA$176K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total LayerZero Labs. Terakhir diperbarui: 9/25/2025

Paket Median
company icon
LayerZero Labs
Software Engineer
Vancouver, BC, Canada
Total per tahun
CA$176K
Level
180000
Gaji Pokok
CA$176K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$0
Lama di perusahaan
1 Tahun
Pengalaman kerja
5 Tahun
Apa saja tingkat karir di LayerZero Labs?

CA$226K

Pengajuan Gaji Terbaru
Perusahaan

Lokasi | Tanggal

Nama Level

Tag

Tahun Pengalaman

Total / Di Perusahaan

Total Kompensasi

Gaji Pokok | Saham (thn) | Bonus
Tidak ada gaji yang ditemukan
Gaji Magang

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Insinyur Perangkat Lunak di LayerZero Labs in Canada mencapai total kompensasi tahunan CA$409,190. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di LayerZero Labs untuk posisi Insinyur Perangkat Lunak in Canada adalah CA$169,320.

