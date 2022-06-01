Direktori Perusahaan
Landor
Landor Gaji

Gaji Landor berkisar dari $32,170 dalam kompensasi total per tahun untuk Desainer Produk di tingkat rendah hingga $90,000 untuk Pemasaran di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Landor. Terakhir diperbarui: 9/7/2025

$160K

Pemasaran
Median $90K
Akuntan
$78.4K
Desainer Produk
$32.2K

FAQ

The highest paying role reported at Landor is Pemasaran with a yearly total compensation of $90,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Landor is $78,390.

Sumber Lainnya