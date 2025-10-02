Direktori Perusahaan
Landmark Group Manajer Produk Gaji di Greater Dubai Area

Paket kompensasi Manajer Produk median in Greater Dubai Area di Landmark Group total AED 636K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Landmark Group. Terakhir diperbarui: 10/2/2025

Paket Median
company icon
Landmark Group
Product Manager
Dubai, DU, United Arab Emirates
Total per tahun
AED 636K
Level
-
Gaji Pokok
AED 636K
Stock (/yr)
AED 0
Bonus
AED 0
Lama di perusahaan
3 Tahun
Pengalaman kerja
12 Tahun
Apa saja tingkat karir di Landmark Group?

AED 588K

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Manajer Produk di Landmark Group in Greater Dubai Area mencapai total kompensasi tahunan AED 736,007. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Landmark Group untuk posisi Manajer Produk in Greater Dubai Area adalah AED 666,995.

