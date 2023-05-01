Direktori Perusahaan
Lambda
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda

Lambda Gaji

Gaji Lambda berkisar dari $119,400 dalam kompensasi total per tahun untuk Operasi Pemasaran di tingkat rendah hingga $301,500 untuk Penjualan di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Lambda. Terakhir diperbarui: 10/19/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Insinyur Perangkat Lunak
Median $270K
Pemasaran
$251K
Operasi Pemasaran
$119K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

63 25
63 25
Manajer Produk
$245K
Penjualan
$302K
Arsitek Solusi
$231K
Tidak menemukan jabatan Anda?

Cari semua gaji di halaman kompensasi atau tambahkan gaji Anda untuk membantu membuka halaman ini.


FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Lambda adalah Penjualan at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $301,500. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Lambda adalah $248,010.

Lowongan Unggulan

    Tidak ada lowongan unggulan ditemukan untuk Lambda

Perusahaan Terkait

  • Google
  • LinkedIn
  • Roblox
  • DoorDash
  • Square
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Lainnya