Direktori Perusahaan
Lam Research
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Insinyur Mesin

  • Semua Gaji Insinyur Mesin

  • India

Lam Research Insinyur Mesin Gaji di India

Paket kompensasi Insinyur Mesin median in India di Lam Research total ₹2.28M per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Lam Research. Terakhir diperbarui: 10/1/2025

Paket Median
company icon
Lam Research
Mechanical Technical Lead Engineer
Bengaluru, KA, India
Total per tahun
₹2.28M
Level
L3
Gaji Pokok
₹2.07M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹207K
Lama di perusahaan
6 Tahun
Pengalaman kerja
13 Tahun
Apa saja tingkat karir di Lam Research?

₹13.94M

Dapatkan Bayaran Sesuai, Jangan Tertipu

Kami telah menegosiasikan ribuan penawaran dan secara rutin mencapai peningkatan ₹2,614 ribu+ (terkadang ₹2,6140 ribu+). Negosiasikan gaji Anda atau resume Anda ditinjau oleh para ahli sejati - rekruter yang melakukannya setiap hari.

Pengajuan Gaji Terbaru
TambahTambah KompensasiTambah Kompensasi

Perusahaan

Lokasi | Tanggal

Nama Level

Tag

Tahun Pengalaman

Total / Di Perusahaan

Total Kompensasi

Gaji Pokok | Saham (thn) | Bonus
Tidak ada gaji yang ditemukan
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Ekspor DataLihat Lowongan Kerja

Jadwal Vesting

33.3%

THN 1

33.3%

THN 2

33.3%

THN 3

Jenis Saham
RSU

Di Lam Research, RSUs tunduk pada jadwal vesting 3 tahun:

  • 33.3% vesting pada 1st-THN (33.30% tahunan)

  • 33.3% vesting pada 2nd-THN (33.30% tahunan)

  • 33.3% vesting pada 3rd-THN (33.30% tahunan)



Dapatkan Gaji Terverifikasi di Kotak Masuk Anda

Berlangganan untuk mendapatkan Insinyur Mesin penawaran.Anda akan mendapatkan rincian detail kompensasi melalui email. Pelajari Lebih Lanjut

Situs ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Kebijakan Privasi dan Ketentuan Layanan Google berlaku.

Jabatan yang Disertakan

Kirim Jabatan Baru

Manufacturing Engineer

Mechatronics Engineer

FAQ

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Insinyur Mesin στην Lam Research in India φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή ₹2,715,319. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Lam Research για τον ρόλο Insinyur Mesin in India είναι ₹2,099,653.

Lowongan Unggulan

    Tidak ada lowongan unggulan ditemukan untuk Lam Research

Perusahaan Terkait

  • Applied Materials
  • KLA
  • NetApp
  • Intel
  • Western Digital
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Lainnya