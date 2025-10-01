Direktori Perusahaan
Lam Research Insinyur Mesin Gaji di Greater Portland Area

Paket kompensasi Insinyur Mesin median in Greater Portland Area di Lam Research total $169K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Lam Research. Terakhir diperbarui: 10/1/2025

Paket Median
company icon
Lam Research
Process Engineer
Portland, OR
Total per tahun
$169K
Level
L4
Gaji Pokok
$130K
Stock (/yr)
$20K
Bonus
$19.5K
Lama di perusahaan
4 Tahun
Pengalaman kerja
9 Tahun
Jadwal Vesting

33.3%

THN 1

33.3%

THN 2

33.3%

THN 3

Jenis Saham
RSU

Di Lam Research, RSUs tunduk pada jadwal vesting 3 tahun:

  • 33.3% vesting pada 1st-THN (33.30% tahunan)

  • 33.3% vesting pada 2nd-THN (33.30% tahunan)

  • 33.3% vesting pada 3rd-THN (33.30% tahunan)



Manufacturing Engineer

Mechatronics Engineer

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Insinyur Mesin di Lam Research in Greater Portland Area mencapai total kompensasi tahunan $294,000. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Lam Research untuk posisi Insinyur Mesin in Greater Portland Area adalah $169,000.

