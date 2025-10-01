Direktori Perusahaan
Lam Research
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Insinyur Material

  • Semua Gaji Insinyur Material

  • San Francisco Bay Area

Lam Research Insinyur Material Gaji di San Francisco Bay Area

Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Lam Research. Terakhir diperbarui: 10/1/2025

Kami hanya perlu 4 lagi Insinyur Material data gajis di Lam Research untuk membuka!

Ajak teman dan komunitas Anda untuk menambahkan gaji secara anonim dalam waktu kurang dari 60 detik. Semakin banyak data berarti wawasan yang lebih baik untuk pencari kerja seperti Anda dan komunitas kami!

💰 Lihat Semua Gaji

💪 Kontribusi Gaji Anda

$160K

Dapatkan Bayaran Sesuai, Jangan Tertipu

Kami telah menegosiasikan ribuan penawaran dan secara rutin mencapai peningkatan $30 ribu+ (terkadang $300 ribu+). Negosiasikan gaji Anda atau resume Anda ditinjau oleh para ahli sejati - rekruter yang melakukannya setiap hari.


Jadwal Vesting

33.3%

THN 1

33.3%

THN 2

33.3%

THN 3

Jenis Saham
RSU

Di Lam Research, RSUs tunduk pada jadwal vesting 3 tahun:

  • 33.3% vesting pada 1st-THN (33.30% tahunan)

  • 33.3% vesting pada 2nd-THN (33.30% tahunan)

  • 33.3% vesting pada 3rd-THN (33.30% tahunan)



Dapatkan Gaji Terverifikasi di Kotak Masuk Anda

Berlangganan untuk mendapatkan Insinyur Material penawaran.Anda akan mendapatkan rincian detail kompensasi melalui email. Pelajari Lebih Lanjut

Situs ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Kebijakan Privasi dan Ketentuan Layanan Google berlaku.

FAQ

The highest paying salary package reported for a Insinyur Material at Lam Research in San Francisco Bay Area sits at a yearly total compensation of $210,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Lam Research for the Insinyur Material role in San Francisco Bay Area is $191,667.

Lowongan Unggulan

    Tidak ada lowongan unggulan ditemukan untuk Lam Research

Perusahaan Terkait

  • Applied Materials
  • KLA
  • NetApp
  • Intel
  • Western Digital
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Lainnya