Lam Research Insinyur Perangkat Keras Gaji di Greater Portland Area

Paket kompensasi Insinyur Perangkat Keras median in Greater Portland Area di Lam Research total $151K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Lam Research. Terakhir diperbarui: 10/1/2025

Paket Median
company icon
Lam Research
Process Engineer
Portland, OR
Total per tahun
$151K
Level
E3
Gaji Pokok
$125K
Stock (/yr)
$8K
Bonus
$17.5K
Lama di perusahaan
0 Tahun
Pengalaman kerja
2 Tahun
Apa saja tingkat karir di Lam Research?

$160K

Jadwal Vesting

33.3%

THN 1

33.3%

THN 2

33.3%

THN 3

Jenis Saham
RSU

Di Lam Research, RSUs tunduk pada jadwal vesting 3 tahun:

  • 33.3% vesting pada 1st-THN (33.30% tahunan)

  • 33.3% vesting pada 2nd-THN (33.30% tahunan)

  • 33.3% vesting pada 3rd-THN (33.30% tahunan)



FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Insinyur Perangkat Keras di Lam Research in Greater Portland Area mencapai total kompensasi tahunan $181,450. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Lam Research untuk posisi Insinyur Perangkat Keras in Greater Portland Area adalah $145,000.

