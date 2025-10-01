Direktori Perusahaan
Lam Research
  • Gaji
  • Insinyur Kimia

  • Semua Gaji Insinyur Kimia

  • Greater Taipei Area

Lam Research Insinyur Kimia Gaji di Greater Taipei Area

Paket kompensasi Insinyur Kimia median in Greater Taipei Area di Lam Research total NT$2.12M per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Lam Research. Terakhir diperbarui: 10/1/2025

Paket Median
company icon
Lam Research
Process Engineer
Hsin-chu, TP, Taiwan
Total per tahun
NT$2.12M
Level
PE3
Gaji Pokok
NT$1.74M
Stock (/yr)
NT$0
Bonus
NT$386K
Lama di perusahaan
0 Tahun
Pengalaman kerja
7 Tahun
Apa saja tingkat karir di Lam Research?

NT$5.09M

Pengajuan Gaji Terbaru
Perusahaan

Lokasi | Tanggal

Nama Level

Tag

Tahun Pengalaman

Total / Di Perusahaan

Total Kompensasi

Gaji Pokok | Saham (thn) | Bonus
Jadwal Vesting

33.3%

THN 1

33.3%

THN 2

33.3%

THN 3

Jenis Saham
RSU

Di Lam Research, RSUs tunduk pada jadwal vesting 3 tahun:

  • 33.3% vesting pada 1st-THN (33.30% tahunan)

  • 33.3% vesting pada 2nd-THN (33.30% tahunan)

  • 33.3% vesting pada 3rd-THN (33.30% tahunan)



Jabatan yang Disertakan

Process Engineer

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Insinyur Kimia di Lam Research in Greater Taipei Area mencapai total kompensasi tahunan NT$16,925,401. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Lam Research untuk posisi Insinyur Kimia in Greater Taipei Area adalah NT$2,121,661.

