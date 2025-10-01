Direktori Perusahaan
Lam Research
Lam Research Analis Bisnis Gaji di San Francisco Bay Area

Paket kompensasi Analis Bisnis median in San Francisco Bay Area di Lam Research total $120K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Lam Research. Terakhir diperbarui: 10/1/2025

Paket Median
Total per tahun
$120K
Level
3
Gaji Pokok
$100K
Stock (/yr)
$20K
Bonus
$0
Lama di perusahaan
5 Tahun
Pengalaman kerja
5 Tahun
Apa saja tingkat karir di Lam Research?

$160K

Jadwal Vesting

33.3%

THN 1

33.3%

THN 2

33.3%

THN 3

Jenis Saham
RSU

Di Lam Research, RSUs tunduk pada jadwal vesting 3 tahun:

  • 33.3% vesting pada 1st-THN (33.30% tahunan)

  • 33.3% vesting pada 2nd-THN (33.30% tahunan)

  • 33.3% vesting pada 3rd-THN (33.30% tahunan)



FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Analis Bisnis di Lam Research in San Francisco Bay Area mencapai total kompensasi tahunan $191,000. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Lam Research untuk posisi Analis Bisnis in San Francisco Bay Area adalah $111,200.

Sumber Lainnya