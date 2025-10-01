Direktori Perusahaan
Lalamove
  • Gaji
  • Insinyur Perangkat Lunak

  • Semua Gaji Insinyur Perangkat Lunak

  • Greater Hong Kong Area

Lalamove Insinyur Perangkat Lunak Gaji di Greater Hong Kong Area

Paket kompensasi Insinyur Perangkat Lunak median in Greater Hong Kong Area di Lalamove total HK$334K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Lalamove. Terakhir diperbarui: 10/1/2025

Paket Median
company icon
Lalamove
Software Engineer
Hong Kong, HK, Hong Kong (SAR)
Total per tahun
HK$334K
Level
L2
Gaji Pokok
HK$334K
Stock (/yr)
HK$0
Bonus
HK$0
Lama di perusahaan
1 Tahun
Pengalaman kerja
1 Tahun
Apa saja tingkat karir di Lalamove?

HK$1.25M

Pengajuan Gaji Terbaru
Perusahaan

Lokasi | Tanggal

Nama Level

Tag

Tahun Pengalaman

Total / Di Perusahaan

Total Kompensasi

Gaji Pokok | Saham (thn) | Bonus
Tidak ada gaji yang ditemukan
Gaji Magang

Berkontribusi

Jabatan yang Disertakan

Insinyur Perangkat Lunak Backend

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Insinyur Perangkat Lunak di Lalamove in Greater Hong Kong Area mencapai total kompensasi tahunan HKHK$3,493,986. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Lalamove untuk posisi Insinyur Perangkat Lunak in Greater Hong Kong Area adalah HKHK$2,412,249.

Sumber Lainnya