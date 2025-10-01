Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak in United States di Kyndryl berkisar dari $128K per year untuk Band 6 hingga $193K per year untuk Band 9. Paket kompensasi yearan median in United States total $122K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Kyndryl. Terakhir diperbarui: 10/1/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
Band 6
$128K
$127K
$0
$1.4K
Band 7
$119K
$117K
$1K
$1.3K
Band 8
$121K
$121K
$0
$333
Band 9
$193K
$187K
$1.3K
$5K
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
|Tidak ada gaji yang ditemukan
