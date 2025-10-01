Direktori Perusahaan
Kyndryl Insinyur Perangkat Lunak Gaji di Greater Hyderabad Area

Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak in Greater Hyderabad Area di Kyndryl total ₹53.6K per year untuk Band 9. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Kyndryl. Terakhir diperbarui: 10/1/2025

Rata-rata Kompensasi Berdasarkan Level
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
Band 6
(Entry Level)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Band 7
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Band 8
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Band 9
₹53.6K
₹52.4K
₹0
₹1.2K
Lihat 1 Level Lainnya
Pengajuan Gaji Terbaru
Perusahaan

Lokasi | Tanggal

Nama Level

Tag

Tahun Pengalaman

Total / Di Perusahaan

Total Kompensasi

Gaji Pokok | Saham (thn) | Bonus
Tidak ada gaji yang ditemukan
Gaji Magang

Apa saja tingkat karir di Kyndryl?

Jabatan yang Disertakan

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

FAQ

Najbolje plačan paket za Insinyur Perangkat Lunak pri Kyndryl in Greater Hyderabad Area znaša letno skupno plačilo ₹4,784,652. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Kyndryl za vlogo Insinyur Perangkat Lunak in Greater Hyderabad Area je ₹4,556,711.

