Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak in Greater Bengaluru di Kyndryl berkisar dari ₹855K per year hingga ₹2.64M. Paket kompensasi yearan median in Greater Bengaluru total ₹1.14M. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Kyndryl. Terakhir diperbarui: 10/1/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
Band 6
₹1.12M
₹1.12M
₹0
₹1.6K
Band 7
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Band 8
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Band 9
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
|Tidak ada gaji yang ditemukan
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Jabatan yang DisertakanKirim Jabatan Baru