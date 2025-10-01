Direktori Perusahaan
Kyndryl
Kyndryl Insinyur Perangkat Lunak Gaji di Greater Austin Area

Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak in Greater Austin Area di Kyndryl berkisar dari $106K per year untuk Band 6 hingga $121K per year untuk Band 8. Paket kompensasi yearan median in Greater Austin Area total $107K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Kyndryl. Terakhir diperbarui: 10/1/2025

Rata-rata Kompensasi Berdasarkan Level
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
Band 6
(Entry Level)
$106K
$104K
$0
$2.3K
Band 7
$ --
$ --
$ --
$ --
Band 8
$121K
$121K
$0
$0
Band 9
$ --
$ --
$ --
$ --
Pengajuan Gaji Terbaru
Perusahaan

Lokasi | Tanggal

Nama Level

Tag

Tahun Pengalaman

Total / Di Perusahaan

Total Kompensasi

Gaji Pokok | Saham (thn) | Bonus
Apa saja tingkat karir di Kyndryl?

Jabatan yang Disertakan

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

FAQ

The highest paying salary package reported for a Insinyur Perangkat Lunak at Kyndryl in Greater Austin Area sits at a yearly total compensation of $135,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Kyndryl for the Insinyur Perangkat Lunak role in Greater Austin Area is $120,000.

Sumber Lainnya