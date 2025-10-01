Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak in Greater Austin Area di Kyndryl berkisar dari $106K per year untuk Band 6 hingga $121K per year untuk Band 8. Paket kompensasi yearan median in Greater Austin Area total $107K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Kyndryl. Terakhir diperbarui: 10/1/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
Band 6
$106K
$104K
$0
$2.3K
Band 7
$ --
$ --
$ --
$ --
Band 8
$121K
$121K
$0
$0
Band 9
$ --
$ --
$ --
$ --
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
|Tidak ada gaji yang ditemukan
