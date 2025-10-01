Direktori Perusahaan
Kyndryl
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Ilmuwan Data

  • Semua Gaji Ilmuwan Data

  • Greater Bengaluru

Kyndryl Ilmuwan Data Gaji di Greater Bengaluru

Kompensasi Ilmuwan Data in Greater Bengaluru di Kyndryl total ₹32.1K per year untuk Band 7. Paket kompensasi yearan median in Greater Bengaluru total ₹33.8K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Kyndryl. Terakhir diperbarui: 10/1/2025

Rata-rata Kompensasi Berdasarkan Level
Tambah KompBandingkan Level
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
Band 6
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Band 7
₹32.1K
₹32.1K
₹0
₹0
Band 8
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Band 9
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Lihat 1 Level Lainnya
Tambah KompBandingkan Level

₹160K

Dapatkan Bayaran Sesuai, Jangan Tertipu

Kami telah menegosiasikan ribuan penawaran dan secara rutin mencapai peningkatan ₹30 ribu+ (terkadang ₹300 ribu+). Negosiasikan gaji Anda atau resume Anda ditinjau oleh para ahli sejati - rekruter yang melakukannya setiap hari.

Pengajuan Gaji Terbaru
TambahTambah KompensasiTambah Kompensasi

Perusahaan

Lokasi | Tanggal

Nama Level

Tag

Tahun Pengalaman

Total / Di Perusahaan

Total Kompensasi

Gaji Pokok | Saham (thn) | Bonus
Tidak ada gaji yang ditemukan
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Ekspor DataLihat Lowongan Kerja

Berkontribusi
Apa saja tingkat karir di Kyndryl?

Dapatkan Gaji Terverifikasi di Kotak Masuk Anda

Berlangganan untuk mendapatkan Ilmuwan Data penawaran.Anda akan mendapatkan rincian detail kompensasi melalui email. Pelajari Lebih Lanjut

Situs ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Kebijakan Privasi dan Ketentuan Layanan Google berlaku.

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Ilmuwan Data di Kyndryl in Greater Bengaluru mencapai total kompensasi tahunan ₹47,912. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Kyndryl untuk posisi Ilmuwan Data in Greater Bengaluru adalah ₹33,806.

Lowongan Unggulan

    Tidak ada lowongan unggulan ditemukan untuk Kyndryl

Perusahaan Terkait

  • Goldman Sachs
  • HPE
  • Cornerstone OnDemand
  • MoneyGram International
  • Primerica
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Lainnya