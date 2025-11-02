Direktori Perusahaan
Kroll
Kroll Analis Keuangan Gaji

Paket kompensasi Analis Keuangan median in United States di Kroll total $126K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Kroll. Terakhir diperbarui: 11/2/2025

Paket Median
company icon
Kroll
Analyst
hidden
Total per tahun
$126K
Level
L2
Gaji Pokok
$125K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$1.2K
Lama di perusahaan
0-1 Tahun
Pengalaman kerja
2-4 Tahun
Pengajuan Gaji Terbaru
Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Analis Keuangan di Kroll in United States mencapai total kompensasi tahunan $205,000. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Kroll untuk posisi Analis Keuangan in United States adalah $111,200.

