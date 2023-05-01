Kratos Defense and Security Solutions Gaji

Direktori Perusahaan
Gaji Kratos Defense and Security Solutions berkisar dari $33,830 dalam kompensasi total per tahun untuk Insinyur Perangkat Keras di tingkat rendah hingga $301,500 untuk Pengembangan Bisnis di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Kratos Defense and Security Solutions. Terakhir diperbarui: 9/7/2025

$160K

Pengembangan Bisnis
$302K
Insinyur Perangkat Keras
$33.8K
Insinyur Mesin
$73.5K

Insinyur Perangkat Lunak
$89.2K
FAQ

The highest paying role reported at Kratos Defense and Security Solutions is Pengembangan Bisnis at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $301,500. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Kratos Defense and Security Solutions is $81,347.

Sumber Lainnya