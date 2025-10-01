Direktori Perusahaan
KPN
KPN Ilmuwan Data Gaji di Greater Amsterdam Area

Paket kompensasi Ilmuwan Data median in Greater Amsterdam Area di KPN total €58.5K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total KPN. Terakhir diperbarui: 10/1/2025

Paket Median
company icon
KPN
Data Scientist
Amsterdam, NH, Netherlands
Total per tahun
€58.5K
Level
hidden
Gaji Pokok
€58.5K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Lama di perusahaan
2-4 Tahun
Pengalaman kerja
2-4 Tahun
FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Ilmuwan Data di KPN in Greater Amsterdam Area mencapai total kompensasi tahunan €74,210. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di KPN untuk posisi Ilmuwan Data in Greater Amsterdam Area adalah €58,474.

