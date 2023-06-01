Direktori Perusahaan
Knoema
Knoema Gaji

Rentang gaji Knoema berkisar dari $87,560 dalam total kompensasi tahunan untuk Desainer Produk di ujung bawah hingga $318,400 untuk Penjualan di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari Knoema. Terakhir diperbarui: 8/16/2025

$160K

Ilmuwan Data
$201K
Desainer Produk
$87.6K
Penjualan
$318K

Jabatan Anda hilang?

Cari semua gaji di halaman kompensasi atau tambahkan gaji Anda untuk membantu membuka halaman.


FAQ

El rol con mayor salario reportado en Knoema es Penjualan at the Common Range Average level con una compensación total anual de $318,400. Esto incluye el salario base, así como cualquier compensación de acciones potencial y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en Knoema es $201,000.

