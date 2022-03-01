Knightscope Gaji

Gaji Knightscope berkisar dari $130,000 dalam kompensasi total per tahun untuk Insinyur Perangkat Lunak di tingkat rendah hingga $231,835 untuk Manajer Program di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Knightscope . Terakhir diperbarui: 10/22/2025