Knightscope
Knightscope Gaji

Gaji Knightscope berkisar dari $130,000 dalam kompensasi total per tahun untuk Insinyur Perangkat Lunak di tingkat rendah hingga $231,835 untuk Manajer Program di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Knightscope. Terakhir diperbarui: 10/22/2025

Manajer Program
$232K
Manajer Proyek
$179K
Insinyur Perangkat Lunak
Median $130K

FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Knightscope adalah Manajer Program at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $231,835. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Knightscope adalah $178,500.

