Jelajahi Berdasarkan Jabatan yang Berbeda
Knighthead Capital Management is an investment management firm based in New York that focuses on event-driven, distressed credit, and special situation opportunities in various industries.
Berlangganan untuk mendapatkan penawaran.Anda akan mendapatkan rincian detail kompensasi melalui email. Pelajari Lebih Lanjut →
Situs ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Kebijakan Privasi dan Ketentuan Layanan Google berlaku.
Lowongan Unggulan
Perusahaan Terkait
Sumber Lainnya