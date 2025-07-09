Knight Frank Gaji

Gaji Knight Frank berkisar dari $33,322 dalam kompensasi total per tahun untuk Analis Data di tingkat rendah hingga $125,648 untuk Insinyur Perangkat Lunak di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Knight Frank . Terakhir diperbarui: 10/22/2025