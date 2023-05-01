Knak Gaji

Gaji Knak berkisar dari $89,197 dalam kompensasi total per tahun untuk Insinyur Perangkat Lunak di tingkat rendah hingga $92,535 untuk Pemasaran di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Knak . Terakhir diperbarui: 11/22/2025