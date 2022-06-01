Direktori Perusahaan
KMS Technology
KMS Technology Gaji

Gaji KMS Technology berkisar dari $12,000 dalam kompensasi total per tahun untuk Insinyur Perangkat Lunak di tingkat rendah hingga $48,040 untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan KMS Technology. Terakhir diperbarui: 10/22/2025

Insinyur Perangkat Lunak
Median $12K

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

Analis Bisnis
$19.3K
Operasi Pemasaran
$13.1K

Desainer Produk
$13.5K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
$48K
FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di KMS Technology adalah Manajer Rekayasa Perangkat Lunak at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $48,040. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di KMS Technology adalah $13,507.

