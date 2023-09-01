KKCompany Gaji

Rentang gaji KKCompany berkisar dari $36,568 dalam total kompensasi tahunan untuk Manajer Proyek di ujung bawah hingga $83,465 untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari KKCompany . Terakhir diperbarui: 8/23/2025