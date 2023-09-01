King Gaji

Gaji King berkisar dari $36,686 dalam kompensasi total per tahun untuk Perekrut di tingkat rendah hingga $288,878 untuk Penjualan di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan King . Terakhir diperbarui: 11/21/2025