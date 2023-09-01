Direktori Perusahaan
King
King Gaji

Gaji King berkisar dari $36,686 dalam kompensasi total per tahun untuk Perekrut di tingkat rendah hingga $288,878 untuk Penjualan di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan King. Terakhir diperbarui: 11/21/2025

+$58K
+$89K
+$20K
+$35K
+$22K
Insinyur Perangkat Lunak
Median $122K

Insinyur Perangkat Lunak Video Game

Pemasaran
Median $129K
Analis Bisnis
$280K

Pengembangan Korporat
$107K
Ilmuwan Data
$131K
Manajer Produk
$216K
Manajer Proyek
$132K
Perekrut
$36.7K
Penjualan
$289K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
$99.3K
Penulis Teknis
$76.8K
Cari semua gaji di halaman kompensasi atau tambahkan gaji Anda untuk membantu membuka halaman ini.


FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di King adalah Penjualan at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $288,878. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di King adalah $129,249.

Sumber Lainnya

