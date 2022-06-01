Direktori Perusahaan
Kindred Healthcare
Kindred Healthcare Gaji

Rentang gaji Kindred Healthcare berkisar dari $99,960 dalam total kompensasi tahunan untuk Insinyur Perangkat Lunak di ujung bawah hingga $165,170 untuk Operasi Pemasaran di ujung atas.

$160K

Analis Keuangan
$134K
Operasi Pemasaran
$165K
Insinyur Perangkat Lunak
$100K

FAQ

The highest paying role reported at Kindred Healthcare is Operasi Pemasaran at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $165,170. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Kindred Healthcare is $134,419.

Sumber Daya Lain