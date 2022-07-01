KEV Group Gaji

Gaji KEV Group berkisar dari $54,767 dalam kompensasi total per tahun untuk Insinyur Perangkat Lunak di tingkat rendah hingga $199,000 untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan KEV Group . Terakhir diperbarui: 10/18/2025