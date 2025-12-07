Direktori Perusahaan
Kent Hospital
Kent Hospital Dokter Gaji

Rata-rata kompensasi total Dokter in United Kingdom di Kent Hospital berkisar dari £90.8K hingga £127K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Kent Hospital. Terakhir diperbarui: 12/7/2025

Rata-rata Kompensasi Total

$132K - $160K
United Kingdom
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan
$122K$132K$160K$171K
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan

Apa saja tingkat karir di Kent Hospital?

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Dokter di Kent Hospital in United Kingdom mencapai total kompensasi tahunan £126,947. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Kent Hospital untuk posisi Dokter in United Kingdom adalah £90,833.

Sumber Lainnya

