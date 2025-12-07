Direktori Perusahaan
Kelso & Company
Kelso & Company Konsultan Manajemen Gaji

Rata-rata kompensasi total Konsultan Manajemen in United States di Kelso & Company berkisar dari $168K hingga $230K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Kelso & Company. Terakhir diperbarui: 12/7/2025

Rata-rata Kompensasi Total

$180K - $218K
United States
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan
$168K$180K$218K$230K
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan

Apa saja tingkat karir di Kelso & Company?

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Konsultan Manajemen di Kelso & Company in United States mencapai total kompensasi tahunan $229,680. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Kelso & Company untuk posisi Konsultan Manajemen in United States adalah $168,300.

