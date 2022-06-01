Direktori Perusahaan
Kelly Services
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda

Kelly Services Gaji

Rentang gaji Kelly Services berkisar dari $29,371 dalam total kompensasi tahunan untuk Teknolog Informasi (IT) di ujung bawah hingga $102,485 untuk Pemasaran di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari Kelly Services. Terakhir diperbarui: 8/16/2025

$160K

Dapatkan Bayaran, Bukan Dipermainkan

Kami telah menegosiasikan ribuan penawaran dan secara teratur mencapai kenaikan $30 ribu+ (kadang $300 ribu+).Dapatkan gaji Anda dinegosiasikan atau resume Anda ditinjau oleh para ahli nyata - perekrut yang melakukannya setiap hari.

Insinyur Perangkat Lunak
Median $97K
Perekrut
Median $65K
Manajer Operasi Bisnis
$77.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

59 9
59 9
Ilmuwan Data
$47.8K
Sumber Daya Manusia
$32.1K
Teknolog Informasi (IT)
$29.4K
Pemasaran
$102K
Kepercayaan dan Keamanan
$87.4K
Jabatan Anda hilang?

Cari semua gaji di halaman kompensasi atau tambahkan gaji Anda untuk membantu membuka halaman.


FAQ

Peran dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Kelly Services adalah Pemasaran at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan sebesar $102,485. Ini termasuk gaji dasar serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Total kompensasi tahunan median yang dilaporkan di Kelly Services adalah $71,305.

Pekerjaan Unggulan

    Tidak ada pekerjaan unggulan ditemukan untuk Kelly Services

Perusahaan Terkait

  • ADP
  • Insight Enterprises
  • Insperity
  • Paychex
  • Robert Half
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Daya Lain