Keap
Keap Gaji

Gaji Keap berkisar dari $86,000 dalam kompensasi total per tahun untuk Insinyur Perangkat Lunak di tingkat rendah hingga $185,925 untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Keap. Terakhir diperbarui: 9/15/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
Median $86K
Desainer Produk
$118K
Manajer Produk
$177K

Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
$186K
FAQ

El puesto con mayor remuneración reportado en Keap es Manajer Rekayasa Perangkat Lunak at the Common Range Average level con una compensación total anual de $185,925. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Keap es $147,355.

Sumber Lainnya