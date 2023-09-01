Direktori Perusahaan
KCI Technologies
KCI Technologies Gaji

Gaji KCI Technologies berkisar dari $56,441 dalam kompensasi total per tahun untuk Insinyur Sipil di tingkat rendah hingga $97,594 untuk Manajer Proyek di tingkat tinggi.

$160K

Insinyur Sipil
$56.4K
Insinyur Mesin
$69.7K
Insinyur MEP
$83.6K

Manajer Proyek
$97.6K
El puesto mejor pagado reportado en KCI Technologies es Manajer Proyek at the Common Range Average level con una compensación total anual de $97,594.
La compensación total anual mediana reportada en KCI Technologies es $76,615.

