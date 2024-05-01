Kavak Gaji

Direktori Perusahaan
Gaji Kavak berkisar dari $26,268 dalam kompensasi total per tahun untuk Manajer Produk di tingkat rendah hingga $156,780 untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Kavak. Terakhir diperbarui: 9/15/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
Median $45.5K
Ilmuwan Data
$68.4K
Sumber Daya Manusia
$36K

Manajer Produk
$26.3K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
$157K
Tidak menemukan jabatan Anda?

Cari semua gaji di halaman kompensasi atau tambahkan gaji Anda untuk membantu membuka halaman ini.


FAQ

Die mediaan jaarlikse totale vergoeding gerapporteer by Kavak is $45,490.

