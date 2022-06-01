Katapult Gaji

Direktori Perusahaan
Gaji Katapult berkisar dari $44,428 dalam kompensasi total per tahun untuk Insinyur Perangkat Lunak di tingkat rendah hingga $214,200 untuk Manajer Sains Data di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Katapult. Terakhir diperbarui: 9/15/2025

$160K

Manajer Sains Data
$214K
Ilmuwan Data
$197K
Desainer Produk
$99.5K

Insinyur Perangkat Lunak
$44.4K
FAQ

