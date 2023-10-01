Kaizengaming Gaji

Rentang gaji Kaizengaming berkisar dari $16,841 dalam total kompensasi tahunan untuk Desainer Produk di ujung bawah hingga $66,984 untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari Kaizengaming . Terakhir diperbarui: 8/19/2025