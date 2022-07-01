Direktori Perusahaan
JW Player
JW Player Gaji

Rentang gaji JW Player berkisar dari $78,712 dalam total kompensasi tahunan untuk Insinyur Perangkat Lunak di ujung bawah hingga $321,600 untuk Pengembangan Bisnis di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari JW Player. Terakhir diperbarui: 8/16/2025

$160K

Pengembangan Bisnis
$322K
Ilmuwan Data
$86K
Pemasaran
$84.6K

Desainer Produk
$128K
Manajer Produk
$164K
Perekrut
$104K
Penjualan
$271K
Insinyur Perangkat Lunak
$78.7K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
$204K
FAQ

El rol con mayor salario reportado en JW Player es Pengembangan Bisnis at the Common Range Average level con una compensación total anual de $321,600. Esto incluye el salario base, así como cualquier compensación de acciones potencial y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en JW Player es $128,380.

