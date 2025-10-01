Direktori Perusahaan
Justworks
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Manajer Produk

  • Semua Gaji Manajer Produk

  • New York City Area

Justworks Manajer Produk Gaji di New York City Area

Paket kompensasi Manajer Produk median in New York City Area di Justworks total $200K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Justworks. Terakhir diperbarui: 10/1/2025

Paket Median
company icon
Justworks
Product Manager
New York, NY
Total per tahun
$200K
Level
Senior Products Manager
Gaji Pokok
$185K
Stock (/yr)
$15K
Bonus
$0
Lama di perusahaan
1 Tahun
Pengalaman kerja
7 Tahun
Apa saja tingkat karir di Justworks?

$160K

Dapatkan Bayaran Sesuai, Jangan Tertipu

Kami telah menegosiasikan ribuan penawaran dan secara rutin mencapai peningkatan $30 ribu+ (terkadang $300 ribu+). Negosiasikan gaji Anda atau resume Anda ditinjau oleh para ahli sejati - rekruter yang melakukannya setiap hari.

Pengajuan Gaji Terbaru
TambahTambah KompensasiTambah Kompensasi

Perusahaan

Lokasi | Tanggal

Nama Level

Tag

Tahun Pengalaman

Total / Di Perusahaan

Total Kompensasi

Gaji Pokok | Saham (thn) | Bonus
Tidak ada gaji yang ditemukan
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Ekspor DataLihat Lowongan Kerja
Gaji Magang

Jadwal Vesting

5%

THN 1

15%

THN 2

40%

THN 3

40%

THN 4

Jenis Saham
Options

Di Justworks, Options tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 5% vesting pada 1st-THN (5.00% tahunan)

  • 15% vesting pada 2nd-THN (1.25% bulanan)

  • 40% vesting pada 3rd-THN (3.33% bulanan)

  • 40% vesting pada 4th-THN (3.33% bulanan)

Justworks has two alternative backloaded vesting schedules.

10%

THN 1

30%

THN 2

30%

THN 3

30%

THN 4

Jenis Saham
Options

Di Justworks, Options tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 10% vesting pada 1st-THN (10.00% tahunan)

  • 30% vesting pada 2nd-THN (2.50% bulanan)

  • 30% vesting pada 3rd-THN (2.50% bulanan)

  • 30% vesting pada 4th-THN (2.50% bulanan)

Justworks has two alternative backloaded vesting schedules.



Dapatkan Gaji Terverifikasi di Kotak Masuk Anda

Berlangganan untuk mendapatkan Manajer Produk penawaran.Anda akan mendapatkan rincian detail kompensasi melalui email. Pelajari Lebih Lanjut

Situs ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Kebijakan Privasi dan Ketentuan Layanan Google berlaku.

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Manajer Produk di Justworks in New York City Area mencapai total kompensasi tahunan $250,000. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Justworks untuk posisi Manajer Produk in New York City Area adalah $160,000.

Lowongan Unggulan

    Tidak ada lowongan unggulan ditemukan untuk Justworks

Perusahaan Terkait

  • Proofpoint
  • Clearbit
  • Zenefits
  • Sendoso
  • InfluxData
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Lainnya