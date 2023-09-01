Direktori Perusahaan
Jumia
Jumia Gaji

Gaji Jumia berkisar dari $11,940 dalam kompensasi total per tahun untuk Manajer Proyek di tingkat rendah hingga $33,232 untuk Manajer Produk di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Jumia. Terakhir diperbarui: 9/7/2025

$160K

Dapatkan Bayaran Sesuai, Jangan Tertipu

Insinyur Perangkat Lunak
Median $23.5K
Manajer Produk
$33.2K
Manajer Proyek
$11.9K

Tidak menemukan jabatan Anda?

Cari semua gaji di halaman kompensasi atau tambahkan gaji Anda untuk membantu membuka halaman ini.


FAQ

Den högst betalda rollen som rapporterats på Jumia är Manajer Produk at the Common Range Average level med en årlig total ersättning på $33,232. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Jumia är $23,546.

