Jumbo Interactive Gaji

Gaji Jumbo Interactive berkisar dari $70,794 dalam kompensasi total per tahun untuk Insinyur Perangkat Lunak di tingkat rendah hingga $96,938 untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Jumbo Interactive . Terakhir diperbarui: 9/7/2025