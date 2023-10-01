Julius Baer Gaji

Gaji Julius Baer berkisar dari $45,074 dalam kompensasi total per tahun untuk Bankir Investasi di tingkat rendah hingga $213,714 untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Julius Baer . Terakhir diperbarui: 9/6/2025