Direktori Perusahaan
Joveo
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda

Joveo Gaji

Gaji Joveo berkisar dari $21,471 dalam kompensasi total per tahun untuk Manajer Operasi Bisnis di tingkat rendah hingga $90,450 untuk Kesuksesan Pelanggan di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Joveo. Terakhir diperbarui: 9/6/2025

$160K

Dapatkan Bayaran Sesuai, Jangan Tertipu

Kami telah menegosiasikan ribuan penawaran dan secara rutin mencapai peningkatan $30 ribu+ (terkadang $300 ribu+). Negosiasikan gaji Anda atau resume Anda ditinjau oleh para ahli sejati - rekruter yang melakukannya setiap hari.

Insinyur Perangkat Lunak
Median $29.1K
Manajer Produk
Median $88.4K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
Median $79.5K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

64 10
64 10
Manajer Operasi Bisnis
$21.5K
Kesuksesan Pelanggan
$90.5K
Ilmuwan Data
$45.8K
Tidak menemukan jabatan Anda?

Cari semua gaji di halaman kompensasi atau tambahkan gaji Anda untuk membantu membuka halaman ini.


FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Joveo adalah Kesuksesan Pelanggan at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $90,450. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Joveo adalah $62,633.

Lowongan Unggulan

    Tidak ada lowongan unggulan ditemukan untuk Joveo

Perusahaan Terkait

  • Checkfront
  • HackerRank
  • Top Hat
  • VTEX
  • SmartRecruiters
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Lainnya