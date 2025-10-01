Direktori Perusahaan
Paket kompensasi Insinyur Perangkat Lunak median in Greater Bengaluru di Johnson & Johnson total ₹1.76M per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Johnson & Johnson. Terakhir diperbarui: 10/1/2025

Paket Median
company icon
Johnson & Johnson
Data Engineer
Bengaluru, KA, India
Total per tahun
₹1.76M
Level
23
Gaji Pokok
₹1.76M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Lama di perusahaan
2 Tahun
Pengalaman kerja
3 Tahun
Apa saja tingkat karir di Johnson & Johnson?

₹13.95M

Pengajuan Gaji Terbaru
TambahTambah KompensasiTambah Kompensasi

Perusahaan

Lokasi | Tanggal

Nama Level

Tag

Tahun Pengalaman

Total / Di Perusahaan

Total Kompensasi

Gaji Pokok | Saham (thn) | Bonus
FAQ

Johnson & Johnson in Greater BengaluruInsinyur Perangkat Lunak职位的最高薪酬套餐为年度总薪酬₹4,044,086。这包括基本工资以及任何潜在的股票补偿和奖金。
Johnson & Johnson in Greater BengaluruInsinyur Perangkat Lunak职位的年度总薪酬中位数为₹1,763,539。

