Joby Aviation Gaji

Gaji Joby Aviation berkisar dari $109,450 dalam kompensasi total per tahun untuk Perekrut di tingkat rendah hingga $308,450 untuk Manajer Program di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Joby Aviation. Terakhir diperbarui: 11/26/2025

Insinyur Perangkat Lunak
Median $175K

Insinyur Perangkat Lunak Quality Assurance (QA)

Insinyur Mesin
Median $175K
Insinyur Perangkat Keras
Median $155K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

69 30
Insinyur Dirgantara
$298K
Ilmuwan Data
$220K
Insinyur Elektro
$127K
Pemasaran
$255K
Dokter
$131K
Desainer Produk
$199K
Manajer Program
$308K
Perekrut
$109K
Analis Keamanan Siber
$109K
Manajer Program Teknis
$152K
Tidak menemukan jabatan Anda?

Cari semua gaji di halaman kompensasi atau tambahkan gaji Anda untuk membantu membuka halaman ini.


FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Joby Aviation adalah Manajer Program at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $308,450. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Joby Aviation adalah $175,000.

Sumber Lainnya

