January Technologies Gaji

Gaji January Technologies berkisar dari $142,000 dalam kompensasi total per tahun untuk Insinyur Perangkat Lunak di tingkat rendah hingga $310,545 untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan January Technologies . Terakhir diperbarui: 9/14/2025