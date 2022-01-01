Jacobs Gaji

Direktori Perusahaan
Rentang gaji Jacobs berkisar dari $44,786 dalam total kompensasi tahunan untuk Penjualan di ujung bawah hingga $194,000 untuk Manajer Proyek di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari Jacobs. Terakhir diperbarui: 8/19/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
L1 $101K
L2 $99.7K
L3 $123K

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

Insinyur Sipil
L1 $71.8K
L2 $103K
L3 $107K

Insinyur Transportasi

Insinyur Struktur

Insinyur Mekanik
L1 $69.4K
L3 $108K

Manajer Proyek
L3 $143K
L5 $194K
Ilmuwan Data
Median $148K
Insinyur Antariksa
Median $108K
Analis Keamanan Siber
Median $80K
Akuntan
$133K
Analis Bisnis
$69.7K
Pengembangan Bisnis
$85.2K
Insinyur Kimia
$84.6K
Insinyur Elektrik
$60.2K
Insinyur Geologi
$70.6K
Insinyur Perangkat Keras
$137K
Teknolog Informasi (IT)
$70.4K
Konsultan Manajemen
$124K
Insinyur MEP
$129K
Manajer Produk
$98.5K
Manajer Program
$146K
Penjualan
$44.8K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
$176K
Arsitek Solusi
$184K

Arsitek Data

FAQ

