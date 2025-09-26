Direktori Perusahaan
Jackson National Life Insurance Company
Jackson National Life Insurance Company Arsitek Solusi Gaji

Rata-rata kompensasi total Arsitek Solusi in United States di Jackson National Life Insurance Company berkisar dari $109K hingga $152K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Jackson National Life Insurance Company. Terakhir diperbarui: 9/26/2025

Rata-rata Kompensasi Total

$117K - $138K
United States
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan
$109K$117K$138K$152K
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan

$160K

Apa saja tingkat karir di Jackson National Life Insurance Company?

FAQ

The highest paying salary package reported for a Arsitek Solusi at Jackson National Life Insurance Company in United States sits at a yearly total compensation of $152,100. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Jackson National Life Insurance Company for the Arsitek Solusi role in United States is $109,200.

