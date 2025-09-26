Direktori Perusahaan
Jackson National Life Insurance Company
Jackson National Life Insurance Company Manajer Produk Gaji

Rata-rata kompensasi total Manajer Produk in United States di Jackson National Life Insurance Company berkisar dari $323K hingga $443K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Jackson National Life Insurance Company. Terakhir diperbarui: 9/26/2025

Rata-rata Kompensasi Total

$350K - $416K
United States
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan
$323K$350K$416K$443K
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan

$160K

Apa saja tingkat karir di Jackson National Life Insurance Company?

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Manajer Produk di Jackson National Life Insurance Company in United States mencapai total kompensasi tahunan $442,750. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Jackson National Life Insurance Company untuk posisi Manajer Produk in United States adalah $323,400.

